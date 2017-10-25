جليد القطب الشمالي إلى زوال بأسرع من المتوقع

تواصل – وكالات:

أفادت دراسة لجامعة كالجاري الكندية حول الجليد البحري في القطب الشمالي، بأنه ربما يتضاءل بسرعة أكبر من المتوقع.

ووفقاً لكبير الباحثين في المجموعة فيشنو ناندن، فإن المحيط المتجمد الشمالي سيصبح خالياً من الجليد البحري بين صيف 2040-2050.

وسيؤدي هذا الأمر إلى تغيرات مناخية كبيرة ستشمل كافة أجزاء الكرة الأرضية، كما ستغير من النظام البحري الحيوي للقطب الشمالي.

وأكدت الدراسة بأن صور الأقمار الصناعية حول سماكة الجليد في القطب الشمالي مبالغ فيها بنسبة 25%، وفقاً لمجلة “جيوفيزكال ريسيرش ليترز”.