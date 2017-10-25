أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية

تواصل – فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل في المملكة والعالم مقطع فيديو للروبوت الأشهر عالميا، والملقب بـ”صوفيا”، وهي تتحدث عن حصولها على الجنسية السعودية، وذلك في مؤشر افتراضي على مدى ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي المتوقع أن يحدث طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الروبوت صوفيا أول روبوت في العالم يُمنح الجنسية وجواز السفر؛ كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم.

وتشارك الروبوت صوفيا في منصة لقادة أكبر صناديق الاستثمار العالمية تضم أكثر من 100 متحدث من رؤساء وصانعي السياسات والقرارات المالية عبر العالم، بل أيضًا تدير إحدى جلسات “مبادرة مستقبل الاستثمار”، وذلك بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة صراحةً أن مستقبل التكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي ستشكل فحوى جلسات “مبادرة مستقبل الاستثمار”.