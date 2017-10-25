أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

«أمن الدولة» تُدرج كيانين و11 اسماً قادة وداعمين لـ«داعش والقاعدة»

«أمن الدولة» تُدرج كيانين و11 اسماً قادة وداعمين لـ«داعش والقاعدة»

بعد شقة الأحلام والعروض الخيالية.. «الخشرمي» بالمستشفى

بعد شقة الأحلام والعروض الخيالية.. «الخشرمي» بالمستشفى

مواطنة تُفاجَأ بتعيينها «معلمة» منذ 17 عامًا.. وتطلب راتبها كاملاً

مواطنة تُفاجَأ بتعيينها «معلمة» منذ 17 عامًا.. وتطلب راتبها كاملاً

أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية

أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية
0

تواصل – فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل في المملكة والعالم مقطع فيديو للروبوت الأشهر عالميا، والملقب بـ”صوفيا”، وهي تتحدث عن حصولها على الجنسية السعودية، وذلك في مؤشر افتراضي على مدى ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي المتوقع أن يحدث طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الروبوت صوفيا أول روبوت في العالم يُمنح الجنسية وجواز السفر؛ كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم.

وتشارك الروبوت صوفيا في منصة لقادة أكبر صناديق الاستثمار العالمية تضم أكثر من 100 متحدث من رؤساء وصانعي السياسات والقرارات المالية عبر العالم، بل أيضًا تدير إحدى جلسات “مبادرة مستقبل الاستثمار”، وذلك بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة صراحةً أن مستقبل التكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي ستشكل فحوى جلسات “مبادرة مستقبل الاستثمار”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير المالية: «مبادرة مستقبل الاستثمار» تُناقش فرصًا مبتكرة

وزير المالية: «مبادرة مستقبل الاستثمار» تُناقش فرصًا مبتكرة

السبهان: مشاريع المملكة تبين الفرق بين مَن يخطط لقوة وطنه ومَن يحرق شعبه

السبهان: مشاريع المملكة تبين الفرق بين مَن يخطط لقوة وطنه ومَن يحرق شعبه

مشروع «نيوم» لن تسري عليه أنظمة الضرائب والجمارك والعمل

مشروع «نيوم» لن تسري عليه أنظمة الضرائب والجمارك والعمل

ولي العهد يلتقي رؤساء «فيلبس وميتسوبيشي وبلاك روك»

ولي العهد يلتقي رؤساء «فيلبس وميتسوبيشي وبلاك روك»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>