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آلية مختلفة.. كيفية الانتقال بين التطبيقات في «آيفون X» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو جديد كيفية الانتقال بين التطبيقات في iOS 11 على “آيفون X”، وذلك مع اقتراب وصول الجيل العاشر من هواتف “iPhone”.

وبحسب الفيديو فإن المستخدم بإمكانه لمس الشاشة من الأسفل نحو اليمين أو نحو اليسار للانتقال بين التطبيقات المفتوحة، وبهذه البساطة يُمكن الانتقال بينها مثل الانتقال بين الصور داخل الألبوم.

ويُمكن استعراض التطبيقات المفتوحة، تعدد المهام، من خلال لمس الشاشة من الأسفل نحو الأعلى لتظهر جميع التطبيقات، كما يُمكن الاستمرار في رفع الشاشة ليتم العودة لشاشة التطبيقات الرئيسية.

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