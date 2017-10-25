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نقص «فيتامين د» لدى الأطفال يعرضهم لهذا المرض

نقص «فيتامين د» لدى الأطفال يعرضهم لهذا المرض
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تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة طبية أن الأطفال المعرضين وراثياً للإصابة بمرض السكر النمط الأول، قد تتراجع بينهم هذه المخاطر في حال حصولهم على جرعات كافية من فيتامين “د”.

ووجد الباحثون في جامعة “نيويورك” أن الأطفال الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم كانوا أكثر عرضة لتجربة خلل في المناعة الذاتية، مقارنة مع أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من الفيتامين.

وأوضح الباحثون أن الخلل المناعي هو العملية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا المنتجة للإنسولين في البنكرياس؛ مما يتسبب في الإصابة بمرض السكر النمط الأول.

ويشخص مرض السكر من النوع الأول بحالة فشل، يخفق خلالها الجسم في إنتاج كميات كافية من الإنسولين، هو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم، وهو الهرمون الذي يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم.

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