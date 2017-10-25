شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

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أحالت شرطة المنطقة الشرقية أطراف المشاجرة التي وقعت بالواجهة البحرية لمحافظة الخفجي، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث بعد تعرض أطراف الشجار لإصابات بسيطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول والذي يظهر شجار بين مجموعة من الأشخاص بكورنيش محافظة الخفجي، فإن شرطة محافظة الخفجي تلقت مساء يوم الجمعه الماضي بلاغ عن نشوب شجار بين مجموعة من الأشخاص بالواجهة البحرية للمحافظة.

وأشار العقيد الرقيطي إلى أن الخلاف وقع إثر سوء تفاهم نشب فيما بين الأطفال وتدخل أولياء أمورهم، وأسفر ذلك عن إصابات بسيطة لأطراف الشجار وتم إحالتهم إلى النيابة العامة بفرع المحافظة.

الجدير بالذكر، أن مغردون تداولوا مقطعاً للمشاجرة أمس، حيث أظهر رجالاً يتشاجرون بالأيدي، بمشاركة نساء، وقد سقط أحدهم أرضاً، وانهال عليه آخرون بالضرب، بينما كان البعض الآخر يُدَافِع عنه على ما يبدو؛ مِمَّا جعل المشهد فوضوياً.

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