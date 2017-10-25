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صندوق الاستثمارات يخطط لرفع أصوله إلى 1.5 تريليون ريال بحلول 2020

صندوق الاستثمارات يخطط لرفع أصوله إلى 1.5 تريليون ريال بحلول 2020
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن برنامج مساهمته في تنمية الاقتصاد المحلي والتأثير فيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة، موضحا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حاليًّا بلغت 110 مليارات ريال، بنسبة 4 %، والمستهدف تحقيق 170 مليارًا عام 2020 بنسبة 6.3 %.

وأوضح الصندوق -في أنفوجرافيك توضيحي نشره الحساب الرسمي لـ”رؤية السعودية 2030″، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة المقبلة، يتضمن 30 مبادرة قُدِّمت تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2020، ومن ثم توليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة، بالإضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في المحتوى المحلي مباشرةً بنحو 50 مليار ريال، خاصةً أنه يحقق الآن 32 مليار ريال فقط.

ويستهدف الصندوق الوصول بحجم الاستثمار التراكمي غير الحكومي إلى 630 مليار ريال عام 2020، على أن يكون الإسهام في ميزان المدفوعات عن العام ذاته بمعدل 47 مليار ريال، مع التأثير في معدل الاستهلاك بنسبة 1.4 %، وفي معدل التضخم بنسبة 0.7 %.

 

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