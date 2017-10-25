توقعات بتقديم صرف راتب «برج العقرب» إلى يوم غد الخميس

تواصل – فريق التحرير:

بعد أن وافق الجمعة 27 أكتوبر الخامس من برج العقرب، وهو اليوم المقرر فيه صرف راتب الشهر الجاري بناء على النظام الشمسي المعمول به في المملكة حالياً، فإنه من المتوقع أن يتم تقديم صرف راتب الشهر الجاري غداً الخميس الموافق 26 أكتوبر، حيث تبدأ البنوك في إيداع الرواتب بحسابات الموظفين بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك تمشياً مع تعميم مؤسسة النقد للبنوك المحلية، والذي يقتضي تقديم صرف الرواتب عند موافقتها ليوم الجمعة إلى اليوم الذي يسبقه.

وكان العديد من المواطنين قد تساؤلوا عن موعد صرف الراتب خاصة بعد حالة الارتباك التي انتابت البعض من تحديد مواعيد صرف الرواتب التي تختلف عادة من شهر إلى آخر بسبب النظام الشمسي المعمول به حالياً.