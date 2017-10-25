اكتشاف صور جديدة لظاهرة كونية نادرة

تواصل – وكالات:

ساعد تلسكوب متطور “في إل تي” العلماء للحصول على صور أكثر تفصيلًا للمجرة “إن جي سي 1316″، وتصادم المجرات ظاهرة شائعة جداً، فإنها تؤدي إما إلى دمج المجرات، أو إلى تدمير مكان الاصطدام.

وعلى أي حال، فإن مثل هذه الكوارث تؤدي عادة إلى الانفجارات التي تشكل نجوما جديدة أو إعادة الترتيب داخل المجرات، وإن إجراء دراسة لعواقب هذه الاصطدامات تكشف للعلماء لماذا تتحلل بعض المجرات بسرعة أكبر من غيرها، ووفقاً للمرصد الأوروبي الجنوبي.

والذي حدث في المجرة “إن جي سي 1316″، كوكبة الكور(الفرن) هو مثال نموذجي لـ “حادث فضائي”، واعتقد العلماء سابقاً أن المجرة اصطدمت مرة مع تكتل نجمي آخر قبل حوالي ثلاثة مليارات سنة، لكن في الآونة الأخيرة وجد العلماء أنها ابتلعت مجموعات كاملة من المجرات الصغيرة.

وتظهر الصور الأخيرة التي اتخذت من قبل “هابل”، أن هذه العمليات داخل المجرة أدت إلى خلط امتداد غاز السحب داخل النجوم، ما نتج في ظهور إشعاع للنجوم الجديدة والغبار والغاز وجعلها تبدو وكأنها صور ضبابية لله مع لوحات لفناني عصر النهضة.