«فايننشال تايمز»: «تداول» تسعى لتكون الوجهة الحصرية لطرح «أرامكو»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

«أمن الدولة» تُدرج كيانين و11 اسماً قادة وداعمين لـ«داعش والقاعدة»

«أمن الدولة» تُدرج كيانين و11 اسماً قادة وداعمين لـ«داعش والقاعدة»

بعد شقة الأحلام والعروض الخيالية.. «الخشرمي» بالمستشفى

بعد شقة الأحلام والعروض الخيالية.. «الخشرمي» بالمستشفى

مواطنة تُفاجَأ بتعيينها «معلمة» منذ 17 عامًا.. وتطلب راتبها كاملاً

مواطنة تُفاجَأ بتعيينها «معلمة» منذ 17 عامًا.. وتطلب راتبها كاملاً

بالأسماء.. «المدنية» تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة

بالأسماء.. «المدنية» تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة

«فايننشال تايمز»: «تداول» تسعى لتكون الوجهة الحصرية لطرح «أرامكو»

«فايننشال تايمز»: «تداول» تسعى لتكون الوجهة الحصرية لطرح «أرامكو»
0

تواصل- سامر محمد:

يسعى سوق الأوراق المالية السعودي “تداول” لأن يكون الوجهة الحصرية لعملية الطرح الأولي لـ”أرامكو”، وذلك وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن “خالد الحصان” رئيس “تداول”، خلال مقابلة شخصية أجرتها معه، تطلعاته لأن تكون”تداول”، باعتبارها السوق الرئيسي للأسهم في المنطقة، الوجهة الحصرية لأرامكو، وأضاف: “نفعل المتطلبات التي تضمن إدراج أرامكو في السعودية فقط”.

وعلى الرغم من اعتراف “الحصان” بوجود منافسة في الأسواق العالمية لاستضافة الجانب الدولي من عملية الطرح، إلا أنه أكد على عمله لضمان أن البنية القانونية والتنظيمية والعملياتية في مكانها الصحيح لجعل “تداول” الوجهة الوحيدة لعملية الطرح.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيغير وضع سوق الأسهم السعودي وسوق المال في المملكة على خريطة أسواق الأسهم العالمية، ورأى أن الإدراج في السوق السعودي وحده محوري لقيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحويل المملكة إلى وجهة اقتصادية عالمية رائدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمريكا.. توثيق 500 فضيحة سلوكية لكبار العسكريين بالجيش

أمريكا.. توثيق 500 فضيحة سلوكية لكبار العسكريين بالجيش

«بلومبيرج»: المملكة باتت وجهةً جاذبة للبنوك العالمية في ظل خطط الإصلاح الجارية

«بلومبيرج»: المملكة باتت وجهةً جاذبة للبنوك العالمية في ظل خطط الإصلاح الجارية

إدارة «ترامب» تُدخل إجراءات أمنية جديدة لفحص لاجئي 11 دولة

إدارة «ترامب» تُدخل إجراءات أمنية جديدة لفحص لاجئي 11 دولة

مع تصاعد الانتقادات.. «كيبيك الكندية» تتساهل في تطبيق قانون «حظر النقاب»

مع تصاعد الانتقادات.. «كيبيك الكندية» تتساهل في تطبيق قانون «حظر النقاب»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>