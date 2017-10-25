«فايننشال تايمز»: «تداول» تسعى لتكون الوجهة الحصرية لطرح «أرامكو»

تواصل- سامر محمد:

يسعى سوق الأوراق المالية السعودي “تداول” لأن يكون الوجهة الحصرية لعملية الطرح الأولي لـ”أرامكو”، وذلك وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن “خالد الحصان” رئيس “تداول”، خلال مقابلة شخصية أجرتها معه، تطلعاته لأن تكون”تداول”، باعتبارها السوق الرئيسي للأسهم في المنطقة، الوجهة الحصرية لأرامكو، وأضاف: “نفعل المتطلبات التي تضمن إدراج أرامكو في السعودية فقط”.

وعلى الرغم من اعتراف “الحصان” بوجود منافسة في الأسواق العالمية لاستضافة الجانب الدولي من عملية الطرح، إلا أنه أكد على عمله لضمان أن البنية القانونية والتنظيمية والعملياتية في مكانها الصحيح لجعل “تداول” الوجهة الوحيدة لعملية الطرح.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيغير وضع سوق الأسهم السعودي وسوق المال في المملكة على خريطة أسواق الأسهم العالمية، ورأى أن الإدراج في السوق السعودي وحده محوري لقيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحويل المملكة إلى وجهة اقتصادية عالمية رائدة.