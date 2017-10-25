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الفريق «البلوي» يوجه بالتحقيق في شكوى مواطن ضد رجال حرس الحدود بجازان

الفريق «البلوي» يوجه بالتحقيق في شكوى مواطن ضد رجال حرس الحدود بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

أكّد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، صدور توجيه مدير عام الحرس الفريق عوّاد بن عيد البلوي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقطع الفيديو المتداول مؤخراً في مواقع التواصل لمواطن يشكو من عدم مساعدة رجال حرس الحدود له، بعدما علقت سيارته في رمال شاطيء البحر في منطقة جازان، مشددًا على محاسبة المقصرين بما يكفل سلامة وأمن مرتادي الشواطيء ويحقق راحتهم، وفق توجيهات ولاة الأمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الإجراءات والتعليمات الخاصة في مثل هذه الحالات واضحة، وأبلغت لكافة قيادات المناطق، وتتضمن “أن يتولى مركز القيادة والسيطرة بالمنطقة إدارة الحدث وتمرير البلاغ لأقرب مركز لمباشرة الحدث بتكليف دورية غير العاملة في الميدان لتقديم المساعدة، والتواجد حتى انتهاء الحالة، وتقديم المساعدة للأشخاص لضمان سلامتهم بعد التأكد أمنياً من وضع السيارة وهوية الركاب وتسجيل المعلومات بسجل أحداث المركز”.

وأشار المتحدث إلى أن المديرية العامة لحرس الحدود سخّرت كافة الإمكانيات لخدمة وسلامة مرتادي الشواطىء والسواحل من المواطنين والمقيمين، ولن تألُ جهدًا في مساعدتهم وتقديم التسهيلات لهم وفق الأنظمة، من خلال قطاعات حرس الحدود في مناطق المملكة.

وحث المتحدث الرسمي لحرس الحدود مرتادي الشواطىء للصيد والنزهة على التقيد بكافة وسائل الأمن والسلامة وعدم التردد في طلب المساعدة في الحالات الطارئة؛ وذلك بالاتصال على طوارئ حرس الحدود رقم (994)، وإبداء الآراء والشكاوى والملاحظات على البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية (info@fg.gov.sa).

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