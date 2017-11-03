«قياس» يضع آلية الاختبارات لمعلمات التربية البدنية وعدد الأسئلة المقررة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

«قياس» يضع آلية الاختبارات لمعلمات التربية البدنية وعدد الأسئلة المقررة

«قياس» يضع آلية الاختبارات لمعلمات التربية البدنية وعدد الأسئلة المقررة
1

تواصل – الرياض:

أكد المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” أن هناك آلية ستتبع عند وضع أسئلة اختبار كفاية المعلمات بعد وضع تخصص التربية الصحية واللياقة البدنية ضمن الاختبارات، تعتمد على وجود 88 سؤالا للعام وللتخصصات الأخرى، عدا تخصص الرياضيات والفيزياء فعدد الأسئلة سيكون 60 سؤالا.

وبين المركز، أنه سيتم يمنح المدة الكافية لاختبار كفايات المعلمات في جميع التخصصات بواقع ساعة ونصف الساعة، للاختبار العام، ومثلها للاختبار التخصصي بحسب ‘‘مكة‘‘.

وعن طبيعة الاختبارات، كشف المركز أن الاختبار العام سيشمل المعايير التربوية والعددية واللغوية، وهذا يوجب على المتقدمات لوظيفة معلمة التسجيل فيه، بينما يشمل الاختبار التخصصي المجالات الأساسية للتخصص، أو المادة التي ترغب المرشحة لوظيفة معلمة تدريسها.

في الوقت ذاته، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، عبر حسابه في «تويتر»، أنه سيجري الإعلان عن التخصصات التي ستتم الاستعانة بها لسد احتياج معلمات التربية البدنية، بخلاف التخصصات الأساسية المطلوبة، مضيفا سنوضح لكم هذا الأسبوع، التخصصات التي تدخل في مفاضلة سد احتياج معلمات التربية البدنية».

وبين أنه جرى التنسيق بين الوزارة والمركز الوطني للقياس والتقويم لإدراج تخصص التربية الصحية واللياقة البدنية ضمن اختيار الكفايات للمعلمات لهذا العام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انقلاب سيارة معلمات بجازان.. 5 حالات وفاة وإصابة

انقلاب سيارة معلمات بجازان.. 5 حالات وفاة وإصابة

5 طُرق تتبعها المدارس الأهلية لإجبار المعلمات على الاستقالة

5 طُرق تتبعها المدارس الأهلية لإجبار المعلمات على الاستقالة

«قياس»: تدريب مجاني للطلاب ولا إلغاء لاختبار القدرات

«قياس»: تدريب مجاني للطلاب ولا إلغاء لاختبار القدرات

«قياس» ينظم دورة مجانية عن «إدارة الميزانية الشخصية والأسرية»

«قياس» ينظم دورة مجانية عن «إدارة الميزانية الشخصية والأسرية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    اناخريجه اقتصاد وسبق اني اجتزت قياس هل لازم اختبر مره ثانيه قياس بدنيه

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>