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أمريكا.. توثيق 500 فضيحة سلوكية لكبار العسكريين بالجيش

أمريكا.. توثيق 500 فضيحة سلوكية لكبار العسكريين بالجيش
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تواصل- سامر محمد:

كشف تحقيق أجرته صحيفة “يو إس أيه توداي” الأمريكية الشهيرة، عن أنه ومنذ 2013م وثق المحققون العسكريون ما لا يقل عن 500 حالة تتعلق بسوء السلوك الخطير بين الجنرالات والأدميرالات ومسؤولين مدنيين رفيعي المستوى، ونصف هذه الحالات تقريبا يشمل انتهاكات شخصية أو أخلاقية.

وذكرت الصحيفة أن كثير من القضايا شملت فضائح جنسية لقادة عسكريين أمريكيين، وعلى الرغم من اتساع نطاق الانتهاكات إلا أن البنتاجون ليس لديه تحليل لمعرفة ما إذا كانت تلك المشكلة تزداد سوءا، كما لا يتم الإعلان بشكل منتظم عن العقوبات التي تصدر ضد الجنرالات والأدميرالات، وجميعهم من الشخصيات العامة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ضباطا كبار اتضح أنهم تورطوا في علاقات جنسية غير مشروعة، وسمح بتقاعدهم في هدوء، وفي بعض الحالات منحوا التكريم الكامل.

وتحدثت عن أن الفضائح الجنسية في قطاعات أمريكية شهيرة مثل التكنولوجيا والمال وهوليوود أطاحت بمسؤولين رفيعي المستوى وإطلاق دعوات للإصلاح، لكن الأمر يختلف تماما مع انتهاكات كبار العسكريين في الجيش الأمريكي، وجهود الكابيتول هيل لإصلاح النظام والدعوة لمحاسبة كبار العسكريين فشلت في الغالب.

وتناولت الصحيفة أسماء لقادة رفيعي المستوى في عدد من الأسلحة الأمريكية والعاملين منهم بالخارج والذين تورطوا في قضايا وانتهاكات أخلاقية حتى مع زوجات الجنود.

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