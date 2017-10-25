هذا اللون لـ«آيفون X» الأكثر طلباً بين المستخدمين

تواصل – وكالات:

أوضح تقرير نشره موقع “ماك رومرز” المعني بأخبار أبل أن هاتف “آيفون X” ذا اللون الرمادي الفضائي وبسعة 256 جيجابايت، هو الخيار الأكثر تفضيلاً من قبل المستخدمين الذي قاموا بالطلب المسبق للهاتف.

ومن المعروف أن هاتف “آيفون X” يأتي بلونين وبسعتين مختلفين هما الفضي والرمادي الفضائي وبسعة إما 64 أو 256 غيغابايت بسعر 999 و1149 دولاراً أمريكياً على التوالي.

وبحسب إحصائية حصل عليها الموقع فإن 39% من الطلب المسبق على الهاتف كان لصالح النسخة الرمادي الفضائية ذات سعة 256 جيجابايت، و17% للنسخة الفضية سعة 256 جيجابايت.

أما النسخة الرمادية الفضائية ذات سعة 64 جيجابايت فبلغت نسبة الطلب عليها 30%، وحصلت النسخة الفضية سعة 64 جيجابايت على 14%.

وهذا يعني أن النسخة الرمادية الفضائية سعة 256 جيجابايت كانت الخيار الأكثر تفضيلاً لأكثر من ثلثي المستخدمين الذين قاموا بالطلب المسبق للهاتف المنتظر طرح أول شحنة له بالأسواق يوم 3 نوفمبر المقبل.