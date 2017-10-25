وزير الخزانة الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا لوقف إرهاب حزب الله

تواصل – الرياض:

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ اجراءات رادعة ضد ميليشيا حزب الله لوقف إرهابها.

وأكد منوتشين في كلمة له من الرياض، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار أن أمريكا ستعمل مع حلفائها لوقف إرهاب حزب الله، موضحا أن الإجراءات الأخيرة استهدفت أفراد وهيئات تيّ سر إيصال التمويل والمعدات لبرامج كوريا الشمالية النووية.

وأضاف أن أمريكا ترحب وتدعم بقوة إجراءات المملكة وجهودها لمحاربة الإرهاب والتطرف.

يأتي حديث وزير الخزانة الأمريكي بعد إعلان المملكة تصنيف كيانيْن و11 اسما لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش في قوائم الإرهاب، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس المشارك مع السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، والدول الأعضاء في المركز.