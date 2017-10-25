العام المقبل.. محطة طاقة شمسية بالمملكة لإنتاج 3 جيجاواط كهرباء

تواصل – واس:

وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق رؤية سوفت بنك اليوم مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030″، التي ستكون إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد في الرياض هذا الأسبوع، وتتضمن المبادرة الجديدة إنشاء أول محطة من نوعها في المملكة العربية السعودية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 3 جيجاواط عام 2018م.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر الشركة السعودية للكهرباء، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة 74.3 % من أسهمها، كما سيتباحث الطرفان وفق هذه الاتفاقية في إمكانية استحواذ صندوق الرؤية على حصة أقلية مهمة في الشركة السعودية للكهرباء.

وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق رؤية سوفت بنك باستكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، التي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.

ويعد تطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية من الأهداف الأساسية التي تضمنتها رؤية 2030، التي تسعى لخلق اقتصاد حديث ومتنوع، وتطمح المملكة للوصول إلى 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023م، وتخطط لتحقيق ذلك عبر مشاريع مصممة من أجل توطين سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد السعودي.

وكان صندوق رؤية سوفت بنك قد أعلن في مايو 2017م عن الإغلاق الأول بمجموع رأسمال مخصص للاستثمار يصل إلى 93 مليار دولار أمريكي، وتضم قائمة المستثمرين في صندوق الرؤية إلى جانب مجموعة سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة، شركة مبادلة للاستثمار من الإمارات العربية المتحدة، وشركة أبل، ومجموعة فوكسكون التقنية، وشركة كوالكوم إنكوربوريتد، وشركة شارب.

وبالإضافة إلى صندوق الرؤية، يخطط صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة سوفت بنك لإطلاق مشروع مشترك عالمي المستوى في مجال الأبحاث من أجل التعرف على فرص دمج أنظمة الروبوتات والاستفادة منها في أداء الأنشطة والمهام اليومية في القطاع العام ومؤسسات الأعمال والمجتمع.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون : “إن التطورات التقنية السريعة ونطاقها الواسع قد جعلت الطاقة الشمسية واحداً من الخيارات الجذابة لتوفير الكهرباء، وبما أن المملكة تتمتع بوفرة الأشعة الشمسية فإننا في غاية الحماسة للعمل مع صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء من أجل بناء محطة رائدة عالمياً لتوليد الطاقة الشمسية، وتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها، وخلق الوظائف في مجال التقنيات المتقدمة في المملكة”.

وتنعقد مبادرة مستقبل الاستثمار بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة بين 24 و26 أكتوبر 2017م في الرياض.

وتعتمد المبادرة على نظام الجلسة المغلقة بدعوات حصرية، ويجتمع فيها أهم قادة الأعمال والاستثمار في العالم من أجل استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي وبيئة الاستثمار في العقود المقبلة.