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لمواكبة سوق العمل.. «الشورى» يطالب بتحديث مناهج المعاهد التقنية

لمواكبة سوق العمل.. «الشورى» يطالب بتحديث مناهج المعاهد التقنية
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى تحديث مناهج المعاهد التقنية؛ لمواكبة حاجة سوق العمل وتحقيقا لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.

يأتي ذلك فيما دعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع، خاصة في أوساط الشباب والفتيات وتنسيق الجهود الإعلامية في هذا الشأن وتكثيفها.

وأوصت اللجنة في تقريرها المدرج للمناقشة في جلسة الشورى الثلاثاء المقبل بمراجعة برامج المؤسسة التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.

وأوضحت اللجنة أن المؤسسة تحظى بدعم كبير من الدولة -حفظها الله- والجهود التي تبذلها والعمل الدؤوب الذي تقوم به والتحسن الملحوظ في أدائها، إلا أن الكثير لم يتحقق على أرض الواقع، فالطاقة الاستيعابية لها لازالت محدودة وإقبال الشباب والشابات مازال ضعيفاً، والعمالة السعودية في القطاع الخاص قليلة بينما الوافدة لازالت المهيمنة على سوق العمل.

وأشارت اللجنة إلى أن تقرير “التدريب التقني والمهني” للعام المالي 37-1438 لم يتضمن أي معلومات عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتفعيل جملة من قرارات الشورى في سنوات سابقة، لكن التقرير أوضح أن المؤسسة تشكو من ضعف شديد في البنود المالية الخاصة بميزانيتها بشكل عام، وبالذات ما يتعلق ببنود التجهيزات التدريبية الصيانة والنظافة، وفقا لـ”الرياض”.

وأشادت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى، بمبادرة المؤسسة في برنامج التحول الاستراتيجي الذي جاء انطلاقا من رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني بهدف تطوير استراتيجياتها وإطلاق المبادرات اللازمة لتحقيقها، إضافة إلى التعريف بها ورفع الوعي وتغيير المفهوم الحالي عن التدريب التقني والمهني في المجتمع السعودي.

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