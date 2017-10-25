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خفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية بين شركات الاتصالات

خفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية بين شركات الاتصالات
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تواصل – الرياض:

أقرّ مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، إجراءَ تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، بحيث يكون سقف الأسعار هو (5.5) هللة بدلاً من (10) هللات.

كما أقر إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو (2.1) هللة بدلاً من (4.5) هللة. وذلك اعتباراً من 5 / 4 / 1439هـ. وبينت الهيئة أن هذا القرار يأتي حرصاً منها على تعزيز المنافسة، وتشجيعها، وتقديم خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.

يذكر أن أسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات؛ هي تلك الأسعار التي يتحصل عليها مقدم الخدمة من مقدم خدمة آخر نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمة.

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