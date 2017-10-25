«بلومبيرج»: المملكة باتت وجهةً جاذبة للبنوك العالمية في ظل خطط الإصلاح الجارية

تواصل – سامر محمد:

اعتبرت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن المملكة باتت وجهة جاذبة للبنوك العالمية في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.

وأشارت إلى أن بنك “سيتي جروب” يخطط لتوظيف نحو 20 مصرفياً في السعودية والبدء في عملياته بنهاية العام الجاري، بعد الحصول على تصريح للعمل الاستثماري المصرفي في المملكة وذلك في أبريل.

ونقلت الشبكة عن “جيمس فوريس” رئيس “سيتي جروب” خلال مقابلة أجرتها معه في الرياض، أن العدد الكلي للأشخاص المطلوب تعيينهم وفقا للتصريح الذي حصل عليه البنك يصل إلى 20، فيما يخص الخطط على المدى المتوسط.

وأضاف أن الأمور إذا سارت على مسارها المرسوم فسيستمر البنك في الاستثمار ، مؤكداً أن الفرص في المملكة واضحة تماماً.

ولفتت الشبكة إلى أن البنك الأمريكي يعود مجددا للسعودية بعد غياب دام 13 عاماً، عندما باع حصته في “مجموعة سامبا المالية” في 2004م.

وذكرت الشبكة أن المملكة باتت أكثر جذبا للبنوك الأجنبية في ظل عملية الإصلاح الجارية لاقتصادها وخطط إدراج “أرامكو” في سوق الأسهم، وهي العملية التي قد تمثل أكبر طرح أولي على الإطلاق.

وتحدثت عن أن “سيتي جروب” ومقره نيويورك حاول دون أن ينجح في العودة للعمل بالمملكة في 2006 و 2010م.

ويأمل البنك في تشكيل نحو نصف فريق الاستثمار البنكي لديه في المملكة بحلول ديسمبر، على أن يكتمل عدد العاملين في الربع الأول من العام الجاري.