«طيران أديل» يُطلق وجهتين جديدتين

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أعلن”طيران أديل” إطلاق وجهتين جديدتين من محطة جدة لمحطتي الدمام والقصيم، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، بواقع رحلة واحدة يومياً خلال فترة الظهيرة للقصيم ، وأخرى مساءً للدمام، وسيزداد عددها إلى رحلتين خلال نوفمبر 2017 م.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية طيران أديل وخططه الطموحة لتقديم أسعار مخفضة وخدمات جوية أكثر كفاءة في جميع أنحاء المملكة .

وأوضح مدير عام الخطوط السعودية رئيس مجلس إدارة طيران أديل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن طيران أديل يعمل على توفير شبكة شاملة تصل إلى العملاء في جميع أنحاء المملكة والمنطقة مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنمية قطاع السفر والسياحة لدعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توسيع هذا القطاع الحيوي المهم.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كورفياتس: نحن على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق أعمالنا في المملكة لإتاحة الفرصة لجميع العملاء السفر بأقل الأسعار ،مشيراً إلى أنه بإمكان العملاء الحجز من خلال الموقع الإلكتروني flyadeal.com حتى منتصف ليل 30 أكتوبر الجاري، على أن تكون فترة السفر سارية حتى 29 نوفمبر 2017.