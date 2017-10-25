بالصور.. جامعة نايف تستضيف الاجتماع الثالث للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة

تواصل – واس:

شهدت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي الثالث عشر للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة “الإنتربا”، والذي تستضيفه الجامعة بمقرها في الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 6 /2 / 1439هـ، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي في المجالات الأمنية.

وخلال الاجتماع أعرب رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة الدكتور يلمز كولك، عن تقديره لاستضافة الجامعة لهذا الاجتماع على أرض المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية في مجالات حفظ الأمن والتدريب الشرطي والموضوعات المتعلقة بالجرائم والنواحي الجنائية.

وأضاف أن زيادة التعاون بين الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة وتلك المنظمات سيثمر عن مكاسب مهمة ويتيح للجميع الإسهام بشكل أكبر في تعزيز الأمن ونشر السلام في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تحسين جودة التعليم والتدريب الشرطي حول العالم والإسهام بشكل بناء في تطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

عقب ذلك ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش كلمة رحب فيها بالحضور في رحاب بيت الخبرة الأمنية العربية الذي شيدته الإرادة الصادقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب ليكون رافداً للمسيرة الأمنية العربية المشتركة، ومنارة علم يسطع نورها على كل تضاريس العمل الأمني العربي والدولي، مؤكداً أن هذا الغرس الطيب الذي آتى ثماره أمناً واستقراراً رعته أياد طيبة مباركة لرجال أوفياء منهم من انتقل إلى الرفيق الأعلى تشيعه دعواتنا بالمغفرة والرحمة ومنهم من لا يزال مرابطاً في خندق مواجهة الجريمة بصورها وأشكالها المختلفة.

وأوضح الدكتور بن رقوش أن الجامعة انتهجت فكرة غير مسبوقة وهي الأمن بمفهومه الشامل الذي أصبح اليوم نظرية تدرس في مختلف أنحاء العالم، وانعكس ذلك إيجاباً على قنوات الجامعة وكلياتها وبرامجها المختلفة حيث تتلمس الجامعة الاحتياجات الحقيقية للأجهزة الأمنية العربية وتستشرف القضايا التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات العربية لمواجهتها ومكافحتها بالطرق العلمية والعملية.