تعرّف على الوقت المثالي والصحي لشرب «الشاي والقهوة»

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تواصل – وكالات:

تناول “القهوة والشاي” صباحاً يعتبر من العادات الأساسية لمعظم الأشخاص، وذلك لاحتوائهما على مادة الكافيين التي تساعد على الانتباه والتركيز، ويعتقد أن شربهما يقلص امتصاص بعض العناصر الغذائية من الجسم مثل الحديد.

وقال موقع “HEALTHLINE” الأمريكي المعني بالشؤون الصحية: إن “العديد من الدراسات أكدت أن القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوى على الكافيين يمكن أن تقلل من امتصاص الحديد بالجسم”.

ووجدت دراسة أخرى -بحسب الموقع- أن “شرب كوب من القهوة الفورية مع وجبة الخبز تخفض امتصاص الحديد بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 90 بالمائة”، لذا فمن الأفضل تناول الشاي والقهوة بعيدًا عن وقت الوجبات.

وأوضح أن الأشخاص المعرضين لخطر نقص الحديد بالجسم هم النساء في سن الإنجاب، الأطفال الصغار، والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية مثل النباتيين، والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض مثل مرض التهاب الأمعاء.

ونصح الموقع هؤلاء بالآتي لتناول الشاي أو القهوة:

1- شرب القهوة أو الشاي بين الوجبات.

2- شرب الشاي أو القهوة بعد مرور ساعة من تناول الطعام.

3- زيادة كمية الحديد من خلال تناول اللحوم والدواجن أو المأكولات البحرية.

4- تناول الأطعمة التي تحتوى على فيتامين C.

5- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والأطعمة الغنية بالألياف.

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