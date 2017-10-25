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بدء استقبال طلبات نقل ذوي الظروف الخاصة بتعليم عسير

بدء استقبال طلبات نقل ذوي الظروف الخاصة بتعليم عسير
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تواصل- فريق التحرير:

أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، مدارسَ المنطقة بضوابط وإجراءات نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، والمعتمدة من قِبَل وزارة التعليم.

 وبيّن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية ، عبدالرحمن عوضة، أن استقبال الطلبات سيكون عبر بوابة “عين” الإلكترونيةhttps://ien.moe.gov.sa/eServices، ومن ثم اختيار خدمة المعلمين ذوي الظروف، واستكمال بقية الحقول؛ لافتاً إلى أنه تم تزويد الميدان بآلية رفع الطلبات والمتضمنة عدم قبولها ورقياً، فيما تم تحديد يوم السابع عشر من شهر شعبان المقبل موعداً نهائياً للتقديم.

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