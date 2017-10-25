هاتف «دوجي» الصيني يتحدى الجميع بالبطارية الأقوى على الإطلاق

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة «دوجي» الصينية عن هاتفها الجديد «دوجي برو 1200» الذي سيتم إطلاقه الشهر المقبل، بصفته أقوى الهواتف الذكية من حيث البطارية على الإطلاق.

وتبلغ قوة بطارية الهاتف الجديد 12 ألف ملي أمبير، بحسب موقع «النشرة الاقتصادية»، كما يأتي بشاشة بحجم 6 بوصات وبدقة 2160*1080 بيكسل وبمعالج ميدياتك HELIO P23 ورامات 6 جيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيغابايت وبنظام التشغيل أندرويد نوغا 7، وكاميرا خلفية مزدوجة 16 ميغابيكسل وكاميرتين في الجهة الأمامية 16 و 8 ميغابيكسل.

كما يشتمل الهاتف على قارئ لبصمة الأصابع في الجهة الخلفية وببطارية ثابتة بقوة 12 ألف ملي أمبير تستطيع الصمود في فترة الخمول من 8 إلى 9 أيام وفي حالة العمل العادي من 4 إلى 5 أيام.