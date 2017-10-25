«الأمن الإلكتروني» يحذر من فيروس فدية جديد.. ويوضح طرق الحماية

تواصل – الرياض

حذر مركز الأمن الإلكتروني من معاودة فيروس الفدية الانتشار بنسخة جديدة، مؤكداً أن الفيروس لم يُرصَد في المملكة حتى الآن، رغم استهدافه لعدد من الدول.

ونصح المركز باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس الخطير، وأوضح عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن فيروس الفدية الجديد يستغل الثغرة التي استخدمت في هجوم”WNNAACRY” و”NONPATYA”، لذلك ينصح باتخاذ التدابير الأمنية ذاتها، التي اتخذت لمجابهة الهجومين المذكورين، في مجابهة هجمة فيروس الفدية في نسخته الجديدة، لاستخدامه الطريقة ذاتها في الهجوم.

وكان فيروس الفدية الذي يستهدف الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، سبب ذعراً على مستوى العالم، وهو نوع من البرمجيات الخبيثة التي تعمل على تشفير بيانات أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية ومنع الوصول إليها، ثم يطلب الهاكر دفع فدية مالية للسماح للضحية بالوصول إلى بياناته.