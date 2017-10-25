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وزير المالية: «مبادرة مستقبل الاستثمار» تُناقش فرصًا مبتكرة

وزير المالية: «مبادرة مستقبل الاستثمار» تُناقش فرصًا مبتكرة
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تواصل- واس:

أكد وزير المالية عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة محمد بن عبد الله الجدعان، أن “مبادرة مستقبل الاستثمار”، تهدف إلى بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المبتكرة، والاستفادة من التقنية الصاعدة للتغيير الإيجابي والفعال، مع استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وأوضح خلال عقده عدداً من الاجتماعات الجانبية على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار”، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وبدأت أعمالها أمس باستضافة من صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، أنّ المبادرة تفتح أبواب الشراكات العالمية، وتُمكّن المشاركين في المبادرة من معرفة العلاقة المحورية لرؤية المملكة 2030 بالاستثمار العالمي، وأهم توجهاتها في هذا المجال، ويمكن للاستثمار الفاعل طويل المدى أن يرفع قيمة الاقتصاد الوطني، ويستحدث وظائف وفرص لأبناء وبنات الوطن.

وشملت اجتماعات وزير المالية اجتماعا مع مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ووكيل وزارة المالية لشؤون المالية الدولية الدكتور خالد الخضيري، حيث ناقش الجانبان آفاق الاقتصاد العالمي، وعدداً من القضايا بما في ذلك العلاقات الثنائية بين المملكة ممثلةً بوزارة المالية وصندوق النقد الدولي، إلى جانب بحث سبل التعاون الدولي، وآخر التطورات في المنطقة.

كما اجتمع الوزير مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي بيير كارلو بادوان، تناولا خلاله التطورات الاقتصادية العالمية، وسبل التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث فرص الاستثمار والأعمال بالمملكة.

وعقد وزير المالية اجتماعاً مع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، بحث خلاله دعم رؤية المملكة 2030، وتطوير العلاقات المالية والمصرفية، وتشجيع الشركات البريطانية للاستثمار بالمملكة، كما تناولا أهمية التعاون والتنسيق في القضايا المالية الدولية.

وبحث الجدعان مع وزير الموارد الطبيعية الكندي جيمس جوردن كار سبل التعاون بما يخدم البلدين في مجال الاستثمار، ويدعم رؤية المملكة 2030.

وعقد اجتماعات جانبية مماثلة مع عدد من رؤساء مؤسسات مالية وشركات عالمية كل على حدة، بحضور رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية فهد السيف، حيث اجتمع بالرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميتسوبتشي المالية، والرئيس التنفيذي لشركة (ماستر كارد)، والرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال. والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة فيليبس العالمية.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار تشكل نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي، كونها ستعمل على استكشاف الاتجاهات والفرص الخاصة بالاستثمار، ومناقشة التحديات التي تعترضه، ومحاولة رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار العالمي من خلال القطاعات الاقتصادية الناشئة. ويحضر المبادرة وجلساتها أكثر من 2500 مشارك يمثلون نخبة من قيادات دولية واستثمارية ومؤسسات مالية على مستوى العالم، إضافة إلى رواد في قطاعات الأعمال الناشئة والأكاديميين.

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