نصائح مهمة لتغذية «المرأة المرضِع».. تعرَّفي عليها (إنفوجراف)

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تلجأ نسبة عالية من الأمهات إلى الرضاعة الطبيعية لتغذية مواليدهم الجدد؛ نظراً لما تقدمه للأطفال الرضع من غذاء متكامل وشامل يكفي احتياجاته خلال الفترة الأولى من عمره.

وفي هذا الصدَّد، نصحت وزارة الصحة، في رسمٍ توضيحي (إنفوجراف) نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر” بالاهتمام جيداً بتغذية المرضع، لأن الرضاعة الطبيعية تساهم بحرق ٥٠٠ سعرة حرارية يومياً.

وحدَّد الإنفوجراف نصائح أساسية يجب على المرضع التركيز عليها أثناء التغذية، وهي أن يكون الغذاء متوازناً مع الإكثار من السوائل، والحرص على نوعية الطعام وليس الكَم، والحفاظ على ثلاث وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين.

وتضمن الإنفوجراف أيضاً المجموعات الغذائية المهمة للمرأة المرضع، إضافةً إلى أمثلة عن الوجبات الصحية الخفيفة التي يجب على المرضع الالتزام بها.