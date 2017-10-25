السبهان: مشاريع المملكة تبين الفرق بين مَن يخطط لقوة وطنه ومَن يحرق شعبه

تواصل- فريق التحرير:

قال ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، إن مشاريع المملكة السياسية والاقتصادية تبين للجميع الفرق بين من يخطط لقوة وطنه وشعبه وبين من يحرق ويقتل ويدمر مقدرات وطنه وشعبه وشعوب المنطقة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن، أمس الثلاثاء، عن إطلاق مشروع “نيوم”.

ويأتي مشروع “نيوم” في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.