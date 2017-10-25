ملتقيين للتوظيف في القطاع السياحي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

«حساب المواطن».. ماذا يقول عن قرب موعد الصرف؟

«حساب المواطن».. ماذا يقول عن قرب موعد الصرف؟

بعد الإعلان عن إطلاق المشروع.. تعرّف على معنى اسم «نيوم»

بعد الإعلان عن إطلاق المشروع.. تعرّف على معنى اسم «نيوم»

آخر مستجدات «حساب المواطن».. النظام في حالة تحديث والصرف قبل تغيير أسعار الطاقة

آخر مستجدات «حساب المواطن».. النظام في حالة تحديث والصرف قبل تغيير أسعار الطاقة

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

ملتقيين للتوظيف في القطاع السياحي

ملتقيين للتوظيف في القطاع السياحي
0

تواصل- واس:

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في المركزالوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”، ملتقيين للتوظيف في القطاع السياحي، في إطار دعم توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني في المملكة، ورفع نسب السعودة في المنشآت السياحية لتحقيق الهدف من مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020.

وانطلق الملتقى الأول أمس في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، ويستمر لمدة أربعة أيام، تحت عنوان: “العمل السياحي فرص واعدة”، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة ومنشآت قطاع الإيواء السياحي وقطاع السفر والسياحة في الشرقية.

كما أقام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لقاء توظيف خاص بالوظائف السياحية النسائية، من خلال برنامج التوظيف المباشر، وذلك في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض بطريق الملك عبدالله أمس ، تحت عنوان: “الوظائف السياحية فرص واعدة”، بمشاركة العديد من الجهات والشركات الخاصة العاملة بقطاع السياحة سواء الفنادق أو الشقق المفروشة أو مكاتب السفر والسياحة وغيرها.

وتعد هذه اللقاءات أحد المسارات التي يعمل عليها مركز “تكامل” لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي بالمملكة بوصفه من أكبر القطاعات الخدمية الموفرة للفرص الوظيفية، من خلال إجراء مقابلات التوظيف مباشرة بين الشركات العاملة في القطاع السياحي مع المواطنين والمواطنات، وسط إقبال كبير من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في الوظائف التي توفرها المنشآت السياحية في مثل هذه الملتقيات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نافية الفكرة.. «السياحة والتراث»: ما نسب لرئيس الهيئة عن دمجها مع «الحج» غير صحيح

نافية الفكرة.. «السياحة والتراث»: ما نسب لرئيس الهيئة عن دمجها مع «الحج» غير صحيح

تكريم 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثرية

تكريم 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثرية

قصر العمل في «خدمات استخراج التأشيرات السياحية» على المواطنين فقط

قصر العمل في «خدمات استخراج التأشيرات السياحية» على المواطنين فقط

«حمد القاضي» ينتقد جشع الفنادق: لا تدفع ضرائب وأسعارها مبالغ فيها

«حمد القاضي» ينتقد جشع الفنادق: لا تدفع ضرائب وأسعارها مبالغ فيها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد
النداء الأخير
تدوينات حرة

النداء الأخير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>