تواصل- واس:

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في المركزالوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”، ملتقيين للتوظيف في القطاع السياحي، في إطار دعم توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني في المملكة، ورفع نسب السعودة في المنشآت السياحية لتحقيق الهدف من مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020.

وانطلق الملتقى الأول أمس في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، ويستمر لمدة أربعة أيام، تحت عنوان: “العمل السياحي فرص واعدة”، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة ومنشآت قطاع الإيواء السياحي وقطاع السفر والسياحة في الشرقية.

كما أقام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لقاء توظيف خاص بالوظائف السياحية النسائية، من خلال برنامج التوظيف المباشر، وذلك في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض بطريق الملك عبدالله أمس ، تحت عنوان: “الوظائف السياحية فرص واعدة”، بمشاركة العديد من الجهات والشركات الخاصة العاملة بقطاع السياحة سواء الفنادق أو الشقق المفروشة أو مكاتب السفر والسياحة وغيرها.

وتعد هذه اللقاءات أحد المسارات التي يعمل عليها مركز “تكامل” لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي بالمملكة بوصفه من أكبر القطاعات الخدمية الموفرة للفرص الوظيفية، من خلال إجراء مقابلات التوظيف مباشرة بين الشركات العاملة في القطاع السياحي مع المواطنين والمواطنات، وسط إقبال كبير من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في الوظائف التي توفرها المنشآت السياحية في مثل هذه الملتقيات.