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حكومة «كردستان» تعلن تجميد نتائج الاستفتاء واستعدادها للحوار مع بغداد

حكومة «كردستان» تعلن تجميد نتائج الاستفتاء واستعدادها للحوار مع بغداد
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تواصل – وكالات:

أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم تجميد نتائج الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر الماضي واستعدادها للدخول في حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية.

وقالت الحكومة، في بيان، إن الخطر الذي يتعرض له كردستان والعراق يفرض على الجميع أن يكون بمستوى المسؤولية التاريخية وعدم دفع الأمور إلى حالة القتال بين القوات العراقية والبيشمركة.

وأضافت أن الهجمات والصدامات بين القوات العراقية والبيشمركة منذ الـ 16 من الشهر الحالي أدت إلى وقوع خسائر من الطرفين وقد تؤدي إلى حرب استنزاف وبالتالي إلى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية.

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