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قتل مسلم في فناء منزله بأستراليا بعد استدراجه بحيلة خبيثة

قتل مسلم في فناء منزله بأستراليا بعد استدراجه بحيلة خبيثة
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تواصل- سامر محمد:

قُتل مسلم في فناء منزله بمدينة بريزبن الأسترالية بينما كانت أسرته داخل المنزل، ويعتقد أنه “أب” لأربعة أبناء ومالك لأحد المطاعم هناك، ووفقا لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القتيل وزوجته كانا ينتظران ولادة طفل جديد لهما.

ووفقاً لشبكة “إس بي إس” الأسترالية، فإن الشرطة لم تؤكد بعد هوية القتيل، البالغ من العمر 35 عاماً، والذي توفي جراء إصابات في جسده باستخدام سكين أو أداة مشابهة، لكن أصدقاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي كشفوا عن هويته واصفين إياه بالشخص الجيد.

وكتب أحد أصدقائه المسلمين على صفحته في “فيسبوك” أن الضحية كانت له مساهمات كبيرة لصالح المجتمع المسلم في بريزبن، وكان قد فتح مطعمه العام الماضي.

وتعتقد الشرطة أن عملية القتل لم تكن عشوائية وأن القاتل قام بالعبث بالكهرباء خارج المنزل لدفعه إلى الخروج ومن ثم قتله، وتفحص الشرطة كاميرات المراقبة على خط سكك حديدي قريب لمعرفة هوية مرتكبي الجريمة.

وفور الإعلان عن وفاته، فتحت امرأة- عملت بجوار مطعم القتيل- باب التبرعات على موقع GOFUNDME والذي جمع حتى الآن أكثر من 9 آلاف دولار لصالح أسرته في 6 ساعات فقط من نحو 100 شخص.

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