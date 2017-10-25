مطعم يفرض «القيمة المضافة» قبل تطبيقها.. و«التجارة» تحذر

تواصل- الرياض:

نشر مواطن صورة لـ”فاتورة” وجبة “برجر” اشتراها من مطعم للوجبات السريعة، تتضمن ضريبة بقيمة 16% تم فرضها عليه ودفعها قبل بدء تطبيقها رسمياً، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الذين تداولوا صورة الفاتورة، مطالبين المسؤولين بالتدخل.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، أنه لا يحق للمنشآت استحصال ضريبة القيمة المضافة قبل البدء في تطبيقها، محذراً من أنه سيتم ضبط أي منشأة تقوم بذلك، وإيقاع العقوبات النظامية عليها.