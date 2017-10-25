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«الاستثمارات العامة»: نهدف لتوفير 20 ألف وظيفة جديدة للمواطنين

«الاستثمارات العامة»: نهدف لتوفير 20 ألف وظيفة جديدة للمواطنين
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تواصل – الرياض:

توقع رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن تخلق مشروعات الصندوق أكثر من 20 ألف وظيفة للجنسين بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن الصندوق يهدف لتنويع مصادر الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.

وقال الرميان: إن الصندوق يسعى لعقد شراكات محلية وعالمية، منها إسهامه في إنشاء صندوق بـ20 مليار دولار بالشراكة مع شركة الاستثمار المباشر الأمريكية “بلاكستون”، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيكون بحجم 50 مليار دولار.

وأكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق ماضٍ في استثماراته التقليدية من بنية تحتية إلى تعليم وصحة، بجانب العمل على الاستثمار في مجال التكنولوجيا التقنية الحديثة وإدخالها في المملكة.

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