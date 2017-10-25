«ناسا»: هذه النباتات ضعها في غرفة نومك

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حددت وكالة NASA الأميركية، 10 نباتات، قالت إنها يمكن وضعها بجانب السرير في غرفة النوم، تساعد في تقليص القلق وحدة التوتر ومكافحة التلوث على أنواعه بجو الغرفة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وطبقاً لـ “ناسا”، من هذه النباتات “ألو فيرا” وسيدة النخيل وزنبق السلام والتين البنجاميني، وهي نباتات موجودة في الجزيرة العربية، وتعد الأفضل طبقاً للائحة “ناسا” لتنقية الهواء ومكافحة التلوث بغرفة النوم، حيث يمضي الإنسان ثلث يومه يستنشق هواء ملوثاً فيه مخلفات تأتي من الخارج، إضافة إلى ما تتركه الهوام في جو الغرفة وهو نائم.

ويستخرج من نبتة “ألو فيرا” مواد تستخدم في صناعة مواد التجميل، خصوصاً كريم القشرة، والكريم المخفف من الحروق والتقرحات وتعزز القوة الجنسية لدى الرجال.

أما نبتة “زنبقية” العائلة، وموجودة في العالم العربي، وتسمى “زنبق السلام” فهي منقية للهواء بنسبة 60% تقريبا، ولكن يجب الحذر منها إذا كان في البيت أطفال، لأنها من النباتات السامة، إذا ما تناول الإنسان أو الحيوان شيئاً منها، وتشدد “ناسا” على وضعها في المنازل وغرف النوم بشكل خاص، وتعتبرها أفضل نبتة منزلية لتنقية الهواء والتخلص من جراثيم العفن.

وتنصح “ناسا” بنبتة “تين بنجاميني”،وهي متوافرة في العالم العربي، ومثالية لتنقية الهواء؛ مما ينبعث فيه من عفن السجاد والأثاث بغرفة النوم، ويعتبرونها في تايلاند “نبتة رسمية” لها قانونها الخاص، والكبير منها كشجر يعلو 30 متراً أحياناً.

وكذلك نبتة “سيدة النخيل”، كما تقول “ناسا” لها فائدة عظيمة، فهي مطهرة للهواء من الأمونيا، وكأنها آلة للكنس طبيعية.

ومنذ زمن بعيد، ووكالة ناسا الأميركية، تدرس النباتات بحثاً عن الأفضل بينها لعيش ومنفعة رواد الفضاء أثناء الرحلات البعيدة، أو في مستعمرات قد تقيمها على سطح القمر والمريخ، أو للمنازل على الأرض بشكل عام، خصوصا غرف النوم، لذلك وضعت قوائم تجددها كلما طرأ جديد، أولها كان في 1989 وأحدثها قبل أيام.