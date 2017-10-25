الخطوط السعودية تبدأ رحلاتها إلى بغداد بعد 4 أيام

تواصل- الرياض:

تبدأ الخطوط الجوية السعودية، الاثنين المقبل، 30 أكتوبر، تسيير الرحلات الرسمية والمنتظمة بين المملكة والجمهورية العراقية، بواقع رحلتين يومياً من جدة إلى بغداد، وبمجموع (28) رحلة أسبوعياً في الاتجاهين على متن طائراتها عريضة البدن مع التخطيط لتوسيع التشغيل ليشمل وجهات عراقية أخرى إضافة إلى تشغيل رحلات مباشرة من بغداد إلى المدينة المنورة.

وقال مدير عام الخطوط الجوية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي عُقد في الرياض، إن السوق العراقية كبيرة وأن الخطوط السعودية عازمة على التوسع في التشغيل إلى محطات ووجهات جديدة في العراق مستقبلاً، وفقاً لـ”عكاظ”.

وتابع، “سوف تغادر أول رحلة يوم الاثنين المقبل 30 أكتوبر، وسيتم تشغيلها بالرقم (SV3623)، حيث تغادر من جدة الساعة (12:35) ظهراً وتصل إلى بغداد الساعة (15:00) ظهراً بتوقيت العراق، ويتم التخطيط للتشغيل من بغداد إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال المرحلة القادمة”.