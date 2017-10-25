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«الإنذار المبكر» يحذر من سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

«الإنذار المبكر» يحذر من سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من احتمالية انخفاض معدل الرؤيا بعدد من مناطق المملكة اليوم بسبب تشكيلات لسحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة، وتصحبها رياح سطحية وغبار يحد من مدى الرؤية.

ونشر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة 4 تنبيهات لمناطق مختلفة شملت مناطق “مكة المكرمة والطائف، وعسير وجازان، والباحة”.

وجاءت التنبيهات كالآتي:

منطقة مكة المكرمة والطائف

وتشمل ( الهدا – الشفا ) والأجزاء المجاورة

الحالة: سحب رعدية
ومن المتوقع تشهد المنطقة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية .

منطقة جازان

الحالة: رياح نشطة – سحب رعدية

ومن المتوقع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.

منطقة عسير
الحالة: سحب رعدية
ومن المتوقع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية

منطقة الباحة
الحالة: سحب رعدية

ومن المتوقع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

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