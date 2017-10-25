تعليق الصحف العالمية في افتتاحيتها على مشروع «نيوم»

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بدأ عدد من الصحف العالمية ووكالات الأنباء افتتاحيتها بإلقاء الضوء على مشروع “نيوم”، العملاق، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة؛ حيث قالت وكالة رويترز للأنباء إن “المملكة تضع خطة بقيمة 500 مليار دولار لتطوير منطقة الحدود مع الأردن ومصر.

وقالت “بلومبرج”: إن “السعودية تبني مدينةً جديدةً على الساحل الشمالي للبلاد”، فيما قالت نيويورك تايمز، “إن السعودية تضع خطة بقيمة 500 مليار دولار لتطوير منطقة الحدود مع الأردن ومصر.

وذكرت MALAY MAIL ONLINE، أن “السعودية تبني مدينة ضخمة جديدة على الساحل الشمالي للبلاد”، فيما أكدت THE FINANCIAL TIMES، أن الروبوتات تفوق أعداد البشر “السعودية تبني منطقة اقتصادية جديدة بقيمة 500 مليار دولار، حيث قد تفوق أعداد الروبوتات عدد البشر”.