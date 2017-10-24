جازان.. إخلاء مدرسة بنات بعد حريق أسطوانة غاز

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أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، إشارة لما تم تداوله عن انفجار أنبوبة غاز بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة المسارحة، أنه وفي حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم تم إخلاء الطالبات بمبنى ابتدائية ومتوسطة وثانوية المضايا كإجراء احترازي بعد نشوب حريق محدود في أسطوانة غاز صغيرة بمختبر المدرسة.

وأضاف “عطيف”: توجهت في حينه فرقة من الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة بتعليم جازان إلى المدرسة للقيام بإجراءاتها في مثل هذه الحالات ولم ينجم عن الحريق المحدود أي أضرار بشرية أو مادية.