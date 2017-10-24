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«التعليم»: 16 تخصصاً لتدريس التربية البدنية للبنات

«التعليم»: 16 تخصصاً لتدريس التربية البدنية للبنات
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تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة التعليم عن التخصصات المطلوبة لتدريس مادة التربية البدنية في مدارس البنات والتي سيبدأ تدريسها اعتبارا من العام الدراسي القادم كمادة دراسية، مؤكدة أن متطلبات التعيين اجتياز اختبار قياس (عام واختبار التربية البدنية).

وتشمل التخصصات المطلوبة درجة البكالوريوس على أن تكون الأولوية للمؤهل التربوي في 16 تخصص دقيق: اقتصاد منزلي مسار التغذية واللياقة البدنية والتربية البدنية والتربية الرياضية والتربية البدنية وعلوم الحركة وتربية بدنية وصحية والعلوم الرياضية والنشاط البدني واللياقة البدنية والتدريب الرياضي والادارة الرياضية، وعلوم الحركة وعلوم الرياضة والنشاط البدني، تدريب الرياضة البدنية وعلوم الرياضة والنشاط البدني، الادارة الرياضية والترويحية وإدارة رياضية وعلوم التمارين الرياضية.

كما تشمل التخصصات أيضا، علوم التمارين والميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي، وفسيولوجيا الجهد البدني والتربية البدنية/ قسم الرياضة والتربية البدنية/ علوم الرياضة والصحة وقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة والعلوم الرياضية.

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بورصة تواصل

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