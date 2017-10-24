البحرين تطبق عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية

تواصل – وكالات:

قالت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن البحرين تبنت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2375، لمعاقبة بيونغ يانغ ردا على تجربتها النووية السادسة.

وأمرت البحرين، في تقرير لها، جميع وسائل النقل، بما فيها شركات لخطوط الطيران، بالالتزام بالمواد المنصوص عليها في القرار الأممي، مثل البحث عن مسافرين محظورين كوريين شماليين من السفر جوا وبحرا وبرا، ومصادرة السلع الكورية الشمالية المحظورة من التصدير والاستيراد.

وطالبت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، وشركة نفط البحرين، وغيرهما من الوزارات المعنية، والمصارف والشركات المالية، بالإطلاع على القرار.

وشمل تقرير البحرين المقدم إلى اللجنة في 11 أكتوبر الجاري، قرارات مجلس الأمن الدولي 2270 و2371 و2375.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم التقرير رقم 2375 في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد مرور 90 يوما من تبنيه في يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

وحسب موقع لجنة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تعتبر البحرين الدولة الوحيدة التي قدمت تقريرا بشأن تنفيذ القرار رقم 2375.