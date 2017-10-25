تحذير من هجمات إلكترونية على الأجهزة الحكومية.. وخبير يحدد طرق الحماية

تواصل – جدة

دعا الدكتور محمد الكثيري، الأستاذ المساعد في جامعة جدة، إلى ضرورة تقوية الأنظمة الدفاعية والتدابير الاحترازية للهجمات المضادة، وتقليل مخاطر إصابة الأجهزة الحكومية بالهجمات الإلكترونية.

وحذر الكثيري من أن الجهات الحكومية تعمل بشكل فردي، وتعتمد على برامج وأنظمة حماية خارجية محدودة الفاعلية، وبعض تلك الأنظمة مضى على استخدامها سنوات؛ مما مكن الهاكر من التوصل لأساليب اختراقها وبالتالي تكون فائدتها محدودة وأحياناً لا تتجاوز 60%.

ونوه وفقاً لـ”الرياض” إلى أن أهم الاحتياطات الأمنية التي يجب على الأجهزة الحكومية الحساسة القيام بها هو فصل الشبكة الداخلية عن الشبكة المتصلة بالإنترنت وعدم الإفصاح عن الإيميلات الخاصة بمنسوبيها للعموم.

وطالب بالتواصل مع الأفراد عن طريق نظام معلوماتي موحد، مشيراً إلى تطبيق ذلك في نظام أبشر والنظام المعلوماتي الموحد “سعودي”.

وشدد “الكثيري” على أن الهاكرز لن يتوقفوا والهجمات لن تتوقف، لافتاً إلى دول متقدمة مثل أمريكا وأوروبا وروسيا تتعرض لهجمات وقرصنة إلكترونية والحل في نظره هو استقطاب الكفاءات الوطنية في كافة المجالات، ومنها مجال الاختراقات والعمل كفريق واحد لتطوير الجانب الوقائي، واستباق الهجمات بالتعرف على مكامن الخطورة، وتطوير أنظمة الاختراق لاختبار مدى صمود الأنظمة أمام الهجمات، ودعم برامج الحماية.