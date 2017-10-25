في 3 خطوات.. تعلم كيف تشرح لطفلك أهمية العناية بالأسنان

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يعد تعليم الطفل الصغير كيف يعتني بأسنانه خطوة هامة في حياة كل أسرة، إذ إن العناية بصحة الفم والأسنان في عُمر مبكر شديدة الأهمية.

وعلى هذا الأساس إن نجحت الأسرة في تعويد الطفل منذ صغره على تنظيف الأسنان بالفرشاة كل يوم، وتنظيف ما بين الأسنان بالخيط وجعلها ممتعة ومرحة ستكون قد قطعت الشوط الأهم في إكساب الطفل عادة العناية بأسنانه، وتبقى خطوة زيارة الطبيب كل فترة.

وللمساعدة في تبسيط خطوات العناية المبكرة بأسنان الطفل لتنمو بطريقة سليمة، ويتمتع الصغير بلثة قوية وصحية، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

أولا: تبسيط الأساسيات، حيث من الضروري أن يفهم الطفل في عُمر مبكر أهمية تنظيف الأسنان والعناية باللثة، ولأن شرح مثل هذه الخطوة قبل سن 3 سنوات صعب، فعليك تبسيط الأساسيات وتقريبها من ذهن الطفل.

يمكنك شرح أن السكّر يلتصق بالأسنان، وأن الجراثيم التي تحب السكّر تأكله وتنمو، ما يجعل أسنان الطفل بنية اللون. ومن المفيد أن توضّح للصغير أن التسوّس مؤلم، إلى جانب أنه يؤدي إلى اصفرار الأسنان وتحوّلها إلى اللون البني.

من ناحية أخرى، قدّم للطفل الحل الرائع للقضاء على هذه الجراثيم، والحفاظ على اللون الأبيض للأسنان، وتفادي الألم: إنه تنظيف الأسنان بالفرشاة كل يوم. يمكنك استخدام بعض الصور أو البوسترات التي تصوّر أطفالاً في عمر ابنك وهم ينظّفون أسنانهم.

كذلك، اربط بين عملية تنظيف الأسنان بالفرشاة وبين تنظيف ما بينها بالخيط، ليفهم الطفل أنهما عملية واحدة لا تغني إحداهما عن الأخرى.

ثانيا: تقليل الحلوى: من الضروري توجيه الطفل وتوعيته بأهمية الابتعاد عن الحلوى التي تلتصق بالأسنان، مثل التي تحتوي على كرامل وتوفي.

كما أن تقديم خيارات صحية من الوجبات الخفيفة مثل الفواكه والخضروات يقلل من حصة السكريات في طعام الطفل، إلى جانب التأكيد على أن الحلويات المنزلية هي الأفضل، والحرص على توفيرها وعدم السماح بشراء حلوى خارجية.

ثالثا: زيارة الطبيب، حيث تساعد زيارة طبيب الأسنان الطفل على أن يعتاد على إجراءات العناية بأسنانه، وعادة ما يحاول أطباء الأسنان أن يكونوا مرحين مع الأطفال لتستمر العلاقة حتى يكبروا.