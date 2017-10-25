«فيس بوك» يضيف تعابير أكثر إلى المنشورات

تواصل- وكالات

كشف موقع فيس بوك عن تغييرات طفيفة ستبدأ بالظهور على قائمة المنشورات لدى المستخدمين تكمن في إضافة كلمات مفتاح تجعل من المنشورات أكثر حيوية على الشاشات.

ويمكن تفعيل هذه الخاصية بمجرد الضغط على هذه الكلمات التي ستظهر باللون الأحمر على المنشورات، حيث قد يظهر مجموعة من البالونات، أو القبل أو القلوب أو غيرها من الزينات الاحتفالية.

ولا تعتبر هذه الخاصية جديدة بشكل كامل، إذ عمد الموقع إلى تفعيلها في الأشهر القليلة الماضية مع كلمات مثل “مبارك” و”مبروك”.

وتعكس خطوة الموقع بإضافة تعابير جديدة على قائمة الـ”أنيمايشن” هذه، نوعاً من نجاح الخاصية مع المستخدمين وتقبلها أثناء تصفح المنشورات.

وبحسب ما أفصح عنه موقع “ماشابل”، فإن هذه التعديلات ستضم أيضاً مجموعة جديدة من الأنيمايشن المتعلقة بـ”أحداث الحياة” على سبيل الذكر مناسبة الزواج والارتباط.