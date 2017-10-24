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«حساب المواطن».. ماذا يقول عن قرب موعد الصرف؟

«حساب المواطن».. ماذا يقول عن قرب موعد الصرف؟
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تواصل – الرياض:

علق مدير عام برنامج «حساب المواطن» علي الراجح على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل تشير إلى قرب الصرف للمواطنين، بقوله إنها رسائل “دورية ترسل منذ أشهر كما جرت العادة”.

وقال: “لا جديد حول حساب المواطن، وصلت للمشتركين رسائل نصية تدعوهم للتحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بهم وضرورة ربطه بالطلب في برنامج حساب المواطن”، طبقا لـ”عكاظ”.

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وأكملوا بيانات التسجيل بنجاح في البرنامج أكثر من 2.12 مليون مسجل، حسب ما أعلنته «وزارة العمل»، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين لم يكملوا إجراءات التسجيل أكثر من 500 ألف مسجل، ويسجل في البرنامج نحو 5000 شخص يوميا.

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بورصة تواصل

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