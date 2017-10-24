«أمانة جدة» تقاضي «مغرّداً» ادّعى تورطها مع رجال أعمال في قضايا فساد

تواصل – فريق التحرير:

رفعت أمانة محافظة جدة شكوى للجهات الأمنية والقضائية ضد حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد اتهامه الأمانة بالتورط في قضايا فساد وتزوير.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، غسان الزهراني، إن ملف الشكوى يتضمن المطالبة بالتحقيق مع صاحب الحساب الذي سمى نفسه “ويكيليكس شرم بروم” وأطلق اتهاماته المرسلة للأمانة دون الاعتماد على مستندات قانونية، وفقا لـ”المدينة”.

وكان المعرف قد نشر، عدة تغريدات ادّعى فيها تورط الأمانة ورجال أعمال بالشروع في أعمال تزوير والاستيلاء على أراضٍ حكومية ومرافق عامة بالإضافة إلى تزوير الصكوك.