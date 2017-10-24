مدير تعليم ينبع يعزي ذوي المعلمات المتوفيات في حادث مروري

تواصل – عبدالله الحجوري:

‎أجرى مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، أول أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً بذوي المعلمات اللاتي وافتهن المنية إثر حادث مروري، ونقل لهم تعازي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وتعازي منسوبي التعليم بمحافظة ينبع، كما أجرى اتصالاً آخر اطمأن فيه على حالة المصابات.

‎وكان “العقيبي” تلقى مساء أول أمس اتصالاً هاتفياً من نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، نقل فيه تعازي وزير التعليم وتعازيه لأسرة المعلمات والأسرة التعليمية، واطمأن من خلاله على حال المعلمات المصابات.

وقال “العقيبي”: “إننا لا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة والابتهال للمولى -عز وجل- بأن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، وأن يجبر مصاب أهاليهم، ويكتب لهم الأجر والثواب بما حل بهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابات بالشفاء العاجل”.

‎يذكر أن حادثة الانقلاب الذي وقع بطريق جدة- ينبع أمام جسر القطار مساء أول من أمس السبت، حيث وقع الحادث لسبع معلمات كن قادمات عبر طريق جدة إلى مقر سكنهن في محافظة ينبع قبل بدء الأسبوع الدراسي.