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حائل.. ضبط عبوات مبيد حشري وبذور خضروات منتهية الصلاحية

حائل.. ضبط عبوات مبيد حشري وبذور خضروات منتهية الصلاحية
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تواصل – سعود الرفاع:

ضبطت الأجهزة الرقابية الصحية بأمانة حائل مستودع مخالف يحوي أكثر من 3150 علبة مبيد حشري منتهية الصلاحية، بإجمالي 1575 لترا، بالإضافة لبذور خضروات منتهية الصلاحية بواقع 1600 علبة، كما تم ضبط ملصقات بتاريخ إنتاج وانتهاء جديده يتم إلصاقها على العبوات، بالإضافه لمخالفة المبنى للاشتراطات، وعدم وجود تراخيص له.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية نفذتها بلدية وسط حائل على أسواق الخضار والفاكهة. وسحبت الفرق التفتيشية عينات من الخضروات والفواكه، تبين أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات الضارة، فتمت مصادرة المضبوطات، وتوقيع العقوبات اللازمة.

 

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