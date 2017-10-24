«هيئة الاتصالات» تُحدث «وثيقة» شروط تقديم الخدمة وحقوق المستخدمين

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اعتمد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة، حيث تحل هذه الوثيقة محل وثائق شروط تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والهاتفية الثابتة، والانترنت والمعطيات، ووثيقة حماية طالب الخدمة/ المستخدم.

وبينت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الوثيقة تنظم العلاقة بين المستخدم ومقدم الخدمة في موضوعات عدة أبرزها؛ إجراءات طلب تقديم الخدمة، الشفافية والوضوح، التوثيق، التزامات المستخدم ومقدم الخدمة، سرية معلومات واتصالات المستخدم، الفوترة والحد الائتماني، إلغاء الخدمات ، وشكاوى المستخدمين.

وأضافت الهيئة، أنها تهدف من هذه الوثيقة إلى حماية حقوق المستخدمين، تحقيق الشفافية والوضوح في الإجراءات، تحقيق التوزان بين حقوق والتزامات طرفي العلاقة، تحسين تجربة المستخدمين ورفع مستوى رضاهم، بالإضافة إلى تحسين اجراءات معالجة الشكاوى.

يذكر أن هذه الخطوة امتداد لجهود الهيئة في العمل على حماية حقوق المستخدمين، حيث قامت مؤخراً بإطلاق مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من قبل المشتركين ضد مقدمي الخدمة، والمتابعة الميدانية للتحقق من تطبيق وثيقة حماية طالب الخدمة/ المستخدم، وكذلك الزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل, وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات بشأن معالجة الشكاوى والفوترة، وإطلاق مبادرة “مقياس” لقياس جودة تجربة استخدام الإنترنت.