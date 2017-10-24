مع تصاعد الانتقادات.. «كيبيك الكندية» تتساهل في تطبيق قانون «حظر النقاب»

تواصل – سامر محمد:

اضطرت حكومة إقليم “كيبيك” للتخفيف من تفسيرها للتشريع الجديد في ظل سعيها لتوضيح من سينطبق عليه القانون وكيف سيتم فرضه، وذلك وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأشارت “ستيفاني فالي” وزيرة العدل في كيبيك إلى أن الإقليم ليس لديه النية لإنشاء شرطة للتصدي لتغطية الوجه، ولن يتم إنزال أحد من وسائل النقل العامة أو يحرم من الرعاية الصحية العاجلة أو يطرد من مكتبة عامة بسبب تغطية الوجه.

كانت الحكومة الليبرالية في كيبيك صوتت الأسبوع الماضي لصالح القانون الذي وصف من قبل “فالي” بأنه الأول من نوعه في أمريكا الشمالية، والذي يمنع الموظفين العموميين من تغطية وجوههم، كما يلزم المواطنين بالكشف عن وجوههم عندما يتلقون الخدمات من الوزارات الحكومية والبلدية والمدارس ومراكز الصحة العامة وسلطات النقل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التصويت واجه انتقادات لاذعة من قبل أولئك الذين عبروا عن قلقهم من أنه يستهدف بشكل متعمد المسلمات المنتقبات وبإمكانه أن يؤدي لاستبعاد النساء المنتقبات من الحصول على الخدمات الصحية أو الجلوس لأداء الاختبارات في المدارس أو الصعود على متن الحافلات، واعتذرت الوزيرة عن الارتباك الذي حدث بشأن القانون، مؤكدة على أنه ينطبق كذلك على من يرتدون نظارات شمسية كبيرة أو أوشحة.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات الوزيرة أمس الثلاثاء بشأن تفسير القانون تتناقض مع تفسيرات متشددة سبق وأن صرحت بها، حيث أكدت أمس على أن القانون سيطبق فقط لحظة التعرف على هوية الشخص، فمثلا من تريد الصعود على متن الحافلة ستكشف عن وجهها للتعرف على هويتها فقط ومطابقتها مع الصورة في بطاقة الهوية لكن سيكون مسموح لها بتغطية وجهها طيلة الرحلة بعد ذلك، وكذلك الحال عند دخول المكتبات أو التسجيل في العيادة أو المستشفى، ولن يشترط القانون دفع غرامة أو عقوبات لأولئك الذين يرفضون الالتزام به.