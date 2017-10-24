سفير اليمن في واشنطن: بعض الدول في الأمم المتحدة تحمي إيران

تواصل – سامر محمد:

أشاد سفير اليمن في واشنطن “أحمد عوض بن مبارك” بإدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”؛ لدعمها وإِرْسَالها إشارات إيجابية لم تكن بمثل هذا الوضوح في الماضي، بأن الإدارة الأمريكية لن تقبل بالتدخل المستمر لإيران في اليمن عبر دعم الحوثيين.

وأَضَافَ في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن هذا اتضح في استراتيجية الرئيس بِشَأْنِ إيران، وهي الاستراتيجية التي ترحب بها اليمن وتدعمها تَمَامَاً، وتظهر تلك الاستراتيجية بوضوح كيف أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الحوثيين كدمى لإخفاء الدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة من خلال استخدام صواريخ متطورة وقوارب مفخخة لمهاجمة المَدَنِيّين الأبرياء، وتقييد حرية الملاحة في البحر الأحمر.

واتهم “بن مبارك” البعض في وسائل الإعلام والأمم المتحدة وجماعات حقوق الإِنْسَان بحماية إيران واستخدام أَرْقَام مضللة لاتهام التحالف الذي تقوده المملكة، والذي يشمل الولايات المتحدة بأنهم المسؤولون الرَئِيسِيّون عن الدماء هناك، وهذا خطأ.

وَأَكَّدَ على أن الحوثيين يجندون الآلاف من الأطفال داخل الميليشيا، وهم مسؤولون عن قتل وتشويه الكثير من اليمنيين عبر الألغام الأرضية والقصف العشوائي للمَدَنِيّين.

تأتي تصريحات “بن مبارك” في ظل محاولة البعض في الكونجرس الدفع بمشروع قانون يستهدف انسحاب أمريكا من دعم التحالف في اليمن، وَرَأَت الشبكة أن مشروع القانون حتى لو وَافَقَ عليه الكونجرس فمن غير المرجح أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي.