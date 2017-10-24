سفير اليمن في واشنطن: بعض الدول في الأمم المتحدة تحمي إيران

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

آخر مستجدات «حساب المواطن».. النظام في حالة تحديث والصرف قبل تغيير أسعار الطاقة

آخر مستجدات «حساب المواطن».. النظام في حالة تحديث والصرف قبل تغيير أسعار الطاقة

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

سفير اليمن في واشنطن: بعض الدول في الأمم المتحدة تحمي إيران

سفير اليمن في واشنطن: بعض الدول في الأمم المتحدة تحمي إيران
0

تواصل – سامر محمد:

أشاد سفير اليمن في واشنطن “أحمد عوض بن مبارك” بإدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”؛ لدعمها وإِرْسَالها إشارات إيجابية لم تكن بمثل هذا الوضوح في الماضي، بأن الإدارة الأمريكية لن تقبل بالتدخل المستمر لإيران في اليمن عبر دعم الحوثيين.

وأَضَافَ في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن هذا اتضح في استراتيجية الرئيس بِشَأْنِ إيران، وهي الاستراتيجية التي ترحب بها اليمن وتدعمها تَمَامَاً، وتظهر تلك الاستراتيجية بوضوح كيف أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الحوثيين كدمى لإخفاء الدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة من خلال استخدام صواريخ متطورة وقوارب مفخخة لمهاجمة المَدَنِيّين الأبرياء، وتقييد حرية الملاحة في البحر الأحمر.

واتهم “بن مبارك” البعض في وسائل الإعلام والأمم المتحدة وجماعات حقوق الإِنْسَان بحماية إيران واستخدام أَرْقَام مضللة لاتهام التحالف الذي تقوده المملكة، والذي يشمل الولايات المتحدة بأنهم المسؤولون الرَئِيسِيّون عن الدماء هناك، وهذا خطأ.

وَأَكَّدَ على أن الحوثيين يجندون الآلاف من الأطفال داخل الميليشيا، وهم مسؤولون عن قتل وتشويه الكثير من اليمنيين عبر الألغام الأرضية والقصف العشوائي للمَدَنِيّين.

تأتي تصريحات “بن مبارك” في ظل محاولة البعض في الكونجرس الدفع بمشروع قانون يستهدف انسحاب أمريكا من دعم التحالف في اليمن، وَرَأَت الشبكة أن مشروع القانون حتى لو وَافَقَ عليه الكونجرس فمن غير المرجح أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

في ظل الانقلاب.. سياسي يمني بارز يحمل «الأحجار» لينفق على أسرته

في ظل الانقلاب.. سياسي يمني بارز يحمل «الأحجار» لينفق على أسرته

الجبير: المملكة تؤيد موقف «ترامب» تجاه إيران

الجبير: المملكة تؤيد موقف «ترامب» تجاه إيران

«الرميان» لـ«بلومبيرج»: تضاعف أعداد العاملين في «صندوق الاستثمارات» خلال عامين

«الرميان» لـ«بلومبيرج»: تضاعف أعداد العاملين في «صندوق الاستثمارات» خلال عامين

تقرير: «روحاني» يتباهى بتدمير إيران لدول عربية (فيديو)

تقرير: «روحاني» يتباهى بتدمير إيران لدول عربية (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد
النداء الأخير
تدوينات حرة

النداء الأخير

المزيد
تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>