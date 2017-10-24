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خادم الحرمين يستقبل الرئيس السوداني ويناقشان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

خادم الحرمين يستقبل الرئيس السوداني ويناقشان مستجدات الأوضاع بالمنطقة
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بعرقة مساء اليوم، فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس السوداني جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من الجانب السوداني، معالي وزير الدولة برئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ومعالي وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، ومعالي مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا المولى، ومعالي وزير الدولة مدير مكتب فخامة الرئيس حاتم حسن بخيت، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى المملكة الدكتور أحمد التجاني سوار.

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